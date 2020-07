Theo Hernandez come Javier Zanetti: si fa tutto il campo al 70′ [VIDEO] (Di domenica 5 luglio 2020) Mennea? Bolt? Noi diciamo… Javier Zanetti. Permettetecelo. Parliamo di calcio. A chi ci riferiamo? Theo Hernandez. Uno dei migliori acquisti del Milan dell’era recente, uno dei pochi a salvarsi nel girone d’andata e uno dei protagonisti dei rossoneri in questa Serie A post ripresa, sicuramente molto positiva per il Diavolo. Immagine di tutto questo è l’incredibile scatto che il terzino francese ha deciso di compiere ieri sera, all’Olimpico, sullo 0-3 per la sua squadra, al 67′. Con naturalezza, con nonchalance, come se fosse il terzo minuto di gara. Chi ci ricorda? Javier Zanetti, come detto. In basso il VIDEO dello scatto. Theo Hernandez dopo quasi 70 minuti. Vedete voi.#LazioMilan #TheoHernandez #Treno pic.twitter.com/9aeHJILpou — Musagete (@NMilan1899) July 4, 2020 L'articolo Theo Hernandez come Javier Zanetti: si fa ... Leggi su calcioweb.eu

