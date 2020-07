Roma, crollo di rami sulla fermata autobus di Viale Ippocrate (Di domenica 5 luglio 2020) Non si ferma il crollo dei rami a Roma, con l’ultimo caso che si è presentato con il collasso di arbusto lungo Viale Ippocrate. La situazione è stata ripresa nel pomeriggio da Gianluca Margiotta, presidente del CdQ di Villa Torlonia e residente storico della zona che sorge alle spalle della struttura universitaria de La Sapienza e accanto a Piazza Bologna. I rami con una leggera folata di vento sono precipitati lungo Viale Ippocrate, fortunatamente in una giornata poco vissuta dalla cittadinanza perché di domenica e con i cittadini impegnati al mare. I corpi arborei prima si sono abbattuti sulla segnaletica della fermata ATAC della zona, per poi adagiarsi sul marciapiede e invaderlo di foglie e pezzi di ramo sparsi “qua e là”. Una situazione che avrebbe potuto dar vita a una strage, considerato come la stessa Viale ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma riuscirà a convincere i burocrati di Bruxelles in vista ... Ma la botta con cui fare i conti non è certo leggera. Già perché, con un crollo del Pil del 10% con un effetto rimbalzo del 4% negli ...

