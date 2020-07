Profiling 8 verso il finale di stagione con gli ultimi episodi del 5 e 12 luglio su Giallo (Di domenica 5 luglio 2020) Si avvia a conclusione la programmazione di Profiling 8 su Giallo, con gli ultimi due appuntamenti settimanali: il doppio episodio del 5 luglio, due casi tra loro collegati raccontati in due parti, apre la strada al finale di stagione che andrà in onda invece il 12 luglio. Giallo trasmette in prima visione in chiaro il poliziesco di TF1 che ha raggiunto quota 10 stagioni in Francia, con un'undicesima già prevista ma non ancora prodotta a causa della pandemia da Covid-19. In Italia la decima stagione è stata trasmessa da Fox Crime questa primavera, mentre la programmazione in chiaro sul canale 38 del digitale terrestre è arrivata ad un passo dal finale dell'ottava. La sere francese ambientata nel Dipartimento di Polizia Giudiziaria di Parigi prosegue con nuovi casi da risolvere per la criminologa Adèle Delettre (Juliette Roudet) - protagonista ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Profiling verso Profiling 8 verso il finale di stagione con gli ultimi episodi del 5 e 12 luglio su Giallo OptiMagazine Profiling 8 verso il finale di stagione con gli ultimi episodi del 5 e 12 luglio su Giallo

Si avvia a conclusione la programmazione di Profiling 8 su Giallo, con gli ultimi due appuntamenti settimanali: il doppio episodio del 5 luglio, due casi tra loro collegati raccontati in due parti, ap ...

Si avvia a conclusione la programmazione di Profiling 8 su Giallo, con gli ultimi due appuntamenti settimanali: il doppio episodio del 5 luglio, due casi tra loro collegati raccontati in due parti, ap ...