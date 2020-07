PAGELLE Cagliari Atalanta: TOP e FLOP del match VOTI (Di domenica 5 luglio 2020) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Cagliari Atalanta Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Cagliari e Atalanta, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Malinovski FLOP: Carboni VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CagliariNews24 : ?? Le pagelle in diretta di #CagliariAtalanta - zazoomblog : Cagliari-Atalanta le pagelle in un clic Votate la prestazione dei nerazzurri - #Cagliari-Atalanta #pagelle #Votate - TuttoBolognaWeb : Bologna-Cagliari, le pagelle di Repubblica - - TuttoBolognaWeb : Bologna-Cagliari, le pagelle di Stadio - - Dalla_SerieA : Bologna-Cagliari, le pagelle: super Barrow. E Simeone ancora in gol - -