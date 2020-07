Mascherine, è troppo presto per abbandonarle (ma le vendite crollano) (Di domenica 5 luglio 2020) I farmacisti: "Rispetto al periodo di maggior circolazione del virus abbiamo un calo di vendite enorme, almeno due terzi"... Leggi su today

FrancescoGrana : RT @lucianoghelfi: Il presidente dell’@omceoroma lancia l’allarme: #Roma è troppo sporca, si rischia l’ #emergenza #sanitaria. Le #mascheri… - Valerio61022891 : RT @lucianoghelfi: Il presidente dell’@omceoroma lancia l’allarme: #Roma è troppo sporca, si rischia l’ #emergenza #sanitaria. Le #mascheri… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Il presidente dell’@omceoroma lancia l’allarme: #Roma è troppo sporca, si rischia l’ #emergenza #sanitaria. Le #mascheri… - GiuliaFiorent13 : RT @lucianoghelfi: Il presidente dell’@omceoroma lancia l’allarme: #Roma è troppo sporca, si rischia l’ #emergenza #sanitaria. Le #mascheri… - francescoge07 : RT @lucianoghelfi: Il presidente dell’@omceoroma lancia l’allarme: #Roma è troppo sporca, si rischia l’ #emergenza #sanitaria. Le #mascheri… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine troppo

Today.it

A Montesacro, in via Passo del Furlo, la signora Anna esce di casa indossando la mascherina e tenendo il sacchetto dell’immondizia con due dita. Poi però, davanti alla montagna di rifiuti che fa quasi ...Tre casi di Covid-19 in provincia di Frosinone in un solo giorno. E sono cinque negli ultimi tre giorni. Due di questi, però, sono di importazione: uno è una donna di ritorno dal Perù, l'altro un roma ...