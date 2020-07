Laura Torrisi spettacolare in micro bikini: lato B perfetto come ai tempi de “Una moglie bellissima” (Di domenica 5 luglio 2020) Laura Torrisi spettacolare in micro bikini: il lato B sbuca dal muretto in pietra e lascia a bocca aperta i followers. Del resto, che la bella attrice oggi 40enne avesse un fisico esplosivo lo sapevamo già, almeno dai tempi de “Una moglie bellissima”, pellicola del 2007 in cui recitò con Leonardo Pieraccioni poi divenuto suo compagno. Laura Torrisi in micro bikini: lato B perfetto come ai tempi de “Una moglie bellissima” Da allora sono passati 13 anni, la bella Laura è nel frattempo diventata mamma ed attualmente è single. E la sua bellezza è rimasta immutata. Seni giunonici, giro vita sottile e fianchi a dir poco sinuosi e perfetti. Il post condiviso nelle scorse ore su Instagram ne è prova lampante. L’ennesima. Due scatti in sequenza che stanno facendo incetta di like. Laura Torrisi inversione ... Leggi su urbanpost

