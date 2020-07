La depressione aumenta il rischio cardiovascolare (Di domenica 5 luglio 2020) depressione associata a maggiore rischio cardiovascolare e mortalità precoce: arrivano nuove conferme da uno studio pubblicato su JAMA Psychiatry Un nuovo studio pubblicato su “JAMA Psychiatry” fornisce ulteriori prove del legame tra sintomi depressivi e un aumento del rischio cardiovascolare e morte precoce. Lo studio globale, ha monitorato 145.862 partecipanti di mezza età provenienti da… L'articolo La depressione aumenta il rischio cardiovascolare Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ItalyGreenLife1 : L'#ortoterapia o #gardentherapy cura ansia, depressione, sedentarietà e obesità. Curare l'#orto riduce la frequenza… - MaxWhitesand : @sgwenn80 Aumenta la depressione? Sì è collegato, ma parere mio. - PancakeItaliano : @thestormismysun Il mare, la movida, il costume, il caldo che aumenta, i prezzi che salgono, gli esami, la mancanza… - GirafaGitana : @sabri_brix Se parliamo di fidanzati poi ciao ahaha la depressione aumenta -

Ultime Notizie dalla rete : depressione aumenta

Genova24.it

Torna l'incubo coronavirus in Cina, 400.000 persone di nuovo in lockdown vicino Pechino Nella contea di Anxin, a circa 150 chilometri da Pechino, è stato imposto il lockdown per 500 mila persone. La d ...SITUAZIONE. Dopo il passaggio della saccatura di bassa pressione che entro domenica avrà attraversato da nord a sud tutta Italia, la pressione tornerà ad aumentare e il tempo si stabilizzerà su quasi ...