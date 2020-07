Juventus, retroscena record Buffon: Sarri svela cosa è successo nello spogliatoio (Di domenica 5 luglio 2020) La Juventus vince il Derby della Mole contro il Torino e festeggia 3 punti fondamentali nella lotta allo scudetto. Una serata speciale non solo per il risultato del campo ma anche per i record che Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci sono riusciti a mettere a segno. Se per il difensore si è trattata della 400esima presenza in maglia bianconera, di tutt'altra stoffa la statistica del portierone arrivato a ben 648 presenze in Serie A. Nessuno come lui. Ecco perché alla fine della sfida, anche negli spogliatoi c'è stato modo di esultare per il numero uno bianconero.Juventus, Sarri e l'accoglienza per Buffoncaption id="attachment 987037" align="alignnone" width="493" Juventus (getty images)/captionNon c'erano dubbi su come sarebbe andata a finire la serata, specie dopo l'ampio successo nel derby. A rivelare gli attimi successivi al trionfo in campo e la ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Juventus, retroscena record Buffon: Sarri svela cosa è successo nello spogliatoio - - infoitsport : Calciomercato Juventus, retroscena Arthur: ecco chi ha convinto il brasiliano - infoitsport : Juventus, retroscena Sarri: “ecco cosa mi ha detto Cristiano Ronaldo dopo il gol su punizione” - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? #INDISCREZIONE #LBDV ????? ?? #Juventus, sempre più difficile il colpo #Pogba ???? Tutti i retroscena della trattativa… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #INDISCREZIONE #LBDV ????? ?? #Juventus, sempre più difficile il colpo #Pogba ???? Tutti i retroscena della trattativa… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus retroscena Juventus, retroscena Sarri: “ecco cosa mi ha detto Cristiano Ronaldo dopo il gol su punizione” SportFair Marcio Amoroso, l'ultimo capocannoniere brasiliano della Serie A: 'merito' di Calori

Quiz al volo: chi è l'ultimo capocannoniere brasiliano della nostra Serie A? Risposta apparentemente semplice: Ronaldo, magari Adriano. E invece no: Marcio Amoroso, l'ex attaccante dell'Udinese, ma an ...

Calciomercato Inter, Alaba a Milano | Retroscena clamoroso!

Il 28enne di Vienna lascia dunque le porte aperte a un possibile addio al Bayern e di conseguenza ‘speranze’ all’Inter così come ai bianconeri. LEGGI ANCHE > > > Calciomercato, tra destinazione futura ...

Quiz al volo: chi è l'ultimo capocannoniere brasiliano della nostra Serie A? Risposta apparentemente semplice: Ronaldo, magari Adriano. E invece no: Marcio Amoroso, l'ex attaccante dell'Udinese, ma an ...Il 28enne di Vienna lascia dunque le porte aperte a un possibile addio al Bayern e di conseguenza ‘speranze’ all’Inter così come ai bianconeri. LEGGI ANCHE > > > Calciomercato, tra destinazione futura ...