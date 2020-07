Johnny Depp: Amber Heard potrà essere in aula durante la causa contro The Sun (Di domenica 5 luglio 2020) I legali di Johnny Depp non sono riusciti a impedire ad Amber Heard di essere presente in tribunale durante la causa contro The Sun. Amber Heard potrebbe presentarsi in tribunale in occasione delle udienze del processo che vede Johnny Depp sostenere che The Sun lo abbia diffamato in un articolo in cui veniva descritto come un "uomo che picchia la moglie". I legali della star hanno cercato di impedire all'ex consorte di avere la possibilità di essere in aula, tuttavia la loro richiesta è stata rifiutata. Gli avvocati di Johnny Depp, nella giornata di venerdì, avevano chiesto alla corte di impedire il coinvolgimento di Amber Heard, tuttavia è stato stabilito che sarebbe stato "ingiusto" e avrebbe impedito alla difesa di portare avanti le proprie ... Leggi su movieplayer

