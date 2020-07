Importante traguardo: internet veloce arriva a Cerreto Guidi (Di domenica 5 luglio 2020) Nei mesi scorsi è stato dato un grande impulso alla programmazione per portare internet veloce in molte “aree bianche” (vale a dire quelle zone finora escluse da ogni programma di cablaggio per questioni di mercato) in Toscana e anche nel territorio di Cerreto Guidi. L’obiettivo è stato quello di dare attuazione alle disposizioni urgenti per l’emergenza Covid-19, in particolare il decreto “Cura Italia” e le misure di Agcom riguardanti i servizi a banda larga e ultralarga. Il Comune di Cerreto Guidi rientra tra i dieci del progetto pilota “Bul diretto” tramite il quale la Regione Toscana era intervenuta per finanziare la realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica nelle zone a fallimento di mercato. Solo per Cerreto Guidi la spesa è stata di 2.659.843 euro. “Nei mesi scorsi – commenta ... Leggi su laprimapagina

Con una delle sue magie su punizione, Manolo Gabbiadini stasera ha aiutato la Sampdoria ad annientare la Spal, uscita dal “Ferraris” sconfitta per 3-0. L’attaccante blucerchiato ha commentato nel post ...

Gina Lollobrigida festeggia 93 anni, gli auguri speciali di Eleonora Daniele, Luxuria e Caterina Balivo

Un traguardo importante per Gina Lollobrigida, diva italiana, che il 4 luglio ha compiuto 93 anni. La sua carriera prende il via nel 1947 con la partecipazione al concorso di Miss Italia che, pur non ...

