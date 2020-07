Fonseca in conferenza: "Peccato, gran prova e abbiamo perso solo per un gran gol di Insigne" (Di lunedì 6 luglio 2020) Altra sconfitta per la Roma, che perde 2-1 sul campo del Napoli. Il tecnico Paulo Fonseca risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Fonseca in conferenza: 'Peccato, gran prova e abbiamo perso solo per un gran gol di Insigne' #ForzaNapoliSempre… - _SiGonfiaLaRete : #Fonseca in conferenza stampa dopo #NapoliRoma - tuttonapoli : Fonseca in conferenza: 'Peccato, gran prova e abbiamo perso solo per un gran gol di Insigne' - ambienteromano : RT @aleaus81: Giornali, luglio 2020: 'Prima della scelta di Fonseca, Totti offrì la panchina a Gattuso che rifiutò'. Mi sono preso del caz… - Vatosloco1906 : RT @DiMarzio: #ASRoma, #Fonseca: 'Il nostro campionato non è finito' -