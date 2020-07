Coronavirus, virologo Silvestri su seconda ondata: vaccino non giungerà in tempo (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus, virologo Silvestri su seconda ondata: vaccino non giungerà in tempo. Nonostante vi siano 179 candidati vaccini in via di sviluppo Secondo il virologo Guido Silvestri, capo del dipartimento di Patologia all’Università Emory di Atlanta, la situazione Covid-19 in Italia è sotto controllo nonostante le riaperture e più che al vaccino, bisogna puntare su plasma … L'articolo Coronavirus, virologo Silvestri su seconda ondata: vaccino non giungerà in tempo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

