Calciomercato – Affari e trattative del 5 luglio (Di domenica 5 luglio 2020) Il campionato che va avanti a ritmi serrati non frena il Calciomercato, troppo importante mettere a segno colpi per la prossima stagione per aspettare la fine della stagione in corso. Il 5 luglio sarà dunque una domenica infuocata anche per il Calciomercato. Juventus: spunta l’idea Dzeko La Juventus è alla ricerca di una punta centrale che prenda il posto di Higuain, che sembra orientato ad accettare la corte della MLS e i bianconeri da tempo hanno messo nel mirino Milik, ma l’affare è complicato per le cifre richieste da De Laurentiis e cioè o 50 milioni cash, oppure Bernardeschi più conguaglio. Ed ecco che nelle ultime è spuntata l’idea Dzeko, che la Roma lascerebbe partire per liberarsi dell’ingaggio di 14 milioni lordi che il capitano giallorosso percepisce nella capitale. I rapporti tra i due club sono ottimi e col ... Leggi su giornal

L’esterno di proprietà del Real Madrid è ufficialmente un calciatore dei nerazzurri. Questo pomeriggio sia Real Madrid che il club nerazzurro hanno reso noto la conclusione dell’affare con un comunica ...

Calciomercato Juventus, nuovo scambio col Barcellona | ‘Bomba’ dalla Spagna

La Juventus è una delle squadre più attive sul mercato e, dopo aver chiuso già per l’arrivo di Arthur e l’addio di Pjanic, starebbe pensando a nuovi affari con il Barcellona. Secondo quanto riportato ...

