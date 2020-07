Blogger recensisce il libro, l'ufficio stampa la offende "Ragnatele nella f..." (Di domenica 5 luglio 2020) Francesca Galici Una recensione non gradita ha scatenato le ire di un ufficio stampa contro una Blogger, che non ha lasciato un feedback positivo a un libro ricevuto in omaggio Sta facendo clamore lo scambio di messaggi avvenuto sui social tra un ufficio stampa editoriale e una Blogger amatoriale. Sono tanti i lettori per passione che entrano in contatto con le case editrici, soprattutto le piccole e indipendenti, e che ricevono copia gratuita dei libri per poi recensirli nei loro profili social. Si tratta per lo più di account con un seguito non elevato, che raggiungono però una buona cerchia di utenti, tra i quali i titoli di un determinato tipo vanno per la maggiore. In quest'occasione, però, la Blogger per passione non ha lasciato una recensione positiva del libro, scatenando le ire dell'ufficio stampa. Daisy, questo il nome dell'utente, ha ricevuto ... Leggi su ilgiornale

wikigreg : Quindi: una blogger recensisce male un libro che non ha finito di leggere e la casa editrice dal profilo ufficiale… - close1_ : Una blogger recensisce negativamente un libro e questo è il risultato: una rappresaglia sessista, offensiva e deris… -

"Ridicola, fascista e permalosa. Tipica sindrome da troppe ragnatele nella fica accumulate". No, non è la scritta sulla porta del bagno di un autogrill, ma l'insulto sessista dell'Ufficio Stampa ‘Il T ...

