Aereo da turismo finisce fuori pista all’Elba, 2 feriti lievi (Di domenica 5 luglio 2020) Un Aereo da turismo è uscito dalla pista ed è finito in un fossato sull’isola d’Elba: ferite in modo lieve le due persone a bordo. L’incidente è avvenuto poche ore fa all’aeroporto di Campo nell’Elba. Il velivolo, in fase di atterraggio, ha percorso tutta la pista, a bassa velocità, terminando la corsa nel fossato, danneggiando il carrello. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, la guardia di finanza e squadra antincendio dell’aeroporto. Il personale del 118 ha preso in carico i due occupanti per accertamenti.L'articolo Aereo da turismo finisce fuori pista all’Elba, 2 feriti lievi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

