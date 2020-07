Tragedia Lecco, la mamma di Elena e Diego ai funerali dei due bimbi: «Ancora non ci credo che non vi vedrò più. Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene» – Foto (Di sabato 4 luglio 2020) «Ciao nanetti, non riesco Ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama “mamma”. Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi è stato inferto». È un passaggio della lunga lettera che Daniela, la mamma di Elena e Diego, ha dedicato ai suoi due bimbi, strangolati dal padre a Lecco. «Sono stata fortunata ad essere la vostra mamma e chiedo a tutti di ricordarvi sorridendo non nelle lacrime, avreste preferito così», continua nella lettera che non è riuscita a leggere durante i funerali che si sono tenuti oggi, 4 luglio, a Gessate (Milano). Per lei l’ha letta un’amica. I funerali di Elena e Diego Bressi, i gemelli uccisi dal padre Mario, poi suicidatosi, celebrati al campo sportivo di Gessate (Milano), 04 luglio 2020. ... Leggi su open.online

