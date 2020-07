"Sola e indifesa". Meghan, accuse pesantissime. Cosa non avrebbe fatto la Royal Family (Di sabato 4 luglio 2020) Meghan Markle, moglie del principe Harry e madre di Archie, contro la Royal Family: “Mi hanno abbandonato durante la gravidanza nonostante abbiano guadagnato con le mie nozze”. La duchessa di Sussex strapazza Harry e ramazza i Windsor con ferocia determinazione. Se avesse avuto lo stesso piglio quando recitava avrebbe vinto l'Oscar. L'ultima di Meghan riguarda la tribolata Megxit. Dalle memorie legali contro il “Mail on Sunday”, accusato di violazione della privacy (la stessa che lei cerca a Malibù tra Lady Gaga e Brad Pitt), è emerso un duro atto d'accusa verso Elisabetta II e la famiglia reale. L'ex attrice, che potrebbe essere incinta del secondo figlio, ha fatto scrivere nero su bianco che i “parenti” l'avrebbe lasciata “indifesa” durante la sua gravidanza sebbene l'evento del matrimonio con lo scapestrato Harry avesse ... Leggi su iltempo

