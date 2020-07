Lo strambo pianeta dell’odio da cui provengono Salvini & Co. (Di sabato 4 luglio 2020) Ma questi da che pianeta vengono? È una domanda che un lettore di fantascienza non dovrebbe mai farsi, perlomeno non in questo tono scandalizzato, ma confesso di essermela posta almeno tre volte negli ultimi tempi. La prima fu l’anno scorso, nei giorni del Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona, quando vidi Maria Giovanna Maglie che in un talk-show, senz’ombra di ironia, denunciava l’egemonia mondiale di una visione omocentrica che punta a ribaltare la famiglia naturale. La seconda volta, sempre negli stessi giorni, fu quando Maurizio Belpietro, dal palco del famigerato Congresso, ringraziò i partecipanti perché grazie a loro era nata una voce libera, La Verità, l’unica a non dipendere dalle lobby gay, dalla sinistra, dalle banche e dal gender (ipsissima verba). L’ultima occasione, recentissima, me l’ha data una frase ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : strambo pianeta Lo strambo pianeta dell’odio da cui provengono Salvini & Co. Linkiesta.it