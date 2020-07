L’Egitto investe 19 miliardi di dollari nel settore petrolchimico (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug – Come tante nazioni che producono petrolio anche l’Egitto spende ogni anno una fortuna per importare prodotti petrolchimici per via della mancanza di impianti di produzione di prodotti derivati dal greggio. Una situazione ormai insostenibile: è per questo che il governo ha deciso di investire 19 miliardi di dollari per costruire 11 impianti petrolchimici al fine di produrre prodotti intermedi e finali, così da ridurre le importazioni e migliorare la bilancia dei pagamenti. Due di questi progetti includono importanti impianti che raffinano il petrolio e producono prodotti petrolchimici che saranno costruiti nella SCzone e a New Alamein City. Due maxi impianti di raffinazione Il complesso petrolifero di SCzone avrà un costo di 7,5 miliardi di dollari e la capacità di produrre ogni anno 202 tonnellate di prodotti petrolchimici e 650mila ... Leggi su ilprimatonazionale

