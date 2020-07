La fuga senza fine di Mesina tra amori, banditi e sparatorie (Di sabato 4 luglio 2020) Riccardo Pelliccetti La Cassazione conferma 30 anni di galera e lui scappa dai domiciliari. Ma tutta la sua vita è stata un'evasione Ancora una volta in fuga. Graziano Mesina, ex primula rossa del banditismo sardo e protagonista di tante clamorose evasioni, si è dato alla macchia il giorno prima che la Cassazione sancisse la condanna definitiva a 30 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Grazianeddu era tornato in libertà per decorrenza termini nel giugno dello scorso anno e si era stabilito a casa del nipote a Orgosolo, nel Nuorese. Ma la notte tra mercoledì e giovedì è scomparso, nonostante i suoi problemi di salute e la non più giovane età. Mesina ha infatti 78 anni e, viste le sue condizioni, le forze dell'ordine ipotizzano che si sia rifugiato da qualche ... Leggi su ilgiornale

ubernograzie : La fuga senza fine di Mesina tra amori, banditi e sparatorie - - lucas04106001 : In un paese serio e rispettato spelletebbe tutti coattamente ai propri paesi senza se e senza ma - skapigliato : RT @LoSparaCazzate: Piastrelle del bagno: scelte senza incertezze Fuga: tutti i dubbi - Brisamistral : Non sono un cervello in fuga, io HO un cervello in fuga: una mattina se n'è andato, senza lasciare alcun recapito a… - daunasteroide : #GrazianoMesina 79 anni al lordo dei 50 trascorsi in cella.10 evasioni riuscite tra le 22 tentate.Una vita spesa se… -

Ultime Notizie dalla rete : fuga senza La fuga senza fine di Mesina tra amori, banditi e sparatorie ilGiornale.it Migranti Sicilia: gruppo fugge da centro assistenza, agente ferito, Lampedusa al collasso, Ocean Viking vuole sbarcare

AGRIGENTO – la situazione nella zona dell’agrigentino e a Lampedusa, sommersi dagli arrivi di migliaia di clandestini, alcuni positivi senza controllo, sta deteriorandosi sempre di più e il governo no ...

Dopo 12 anni nel cassetto pubblicato il libro sul “cervello in fuga” di un’impiegata di Domodossola

In quelle 380 pagine ci ha messo la sua inquietudine che la spinge a essere cittadina del mondo e la consapevolezza, tinta di autoironia, acquisita con un’avventura Oltremanica durata 220 giorni e con ...

AGRIGENTO – la situazione nella zona dell’agrigentino e a Lampedusa, sommersi dagli arrivi di migliaia di clandestini, alcuni positivi senza controllo, sta deteriorandosi sempre di più e il governo no ...In quelle 380 pagine ci ha messo la sua inquietudine che la spinge a essere cittadina del mondo e la consapevolezza, tinta di autoironia, acquisita con un’avventura Oltremanica durata 220 giorni e con ...