Juve, fuga scudetto. La resa della Lazio (Di sabato 4 luglio 2020) La Lazio si è arresa nella notte dell'Olimpico, lasciando strada alla Juventus e al nono scudetto consecutivo dei bianconeri che è anche il primo dell'era Sarri e dunque carico di significati diversi rispetto a tanti altri che lo hanno preceduto. Si è arresa consumata da infortuni e squalifica e da una condizione fisica generale che le ha permesso di essere la Lazio conosciuta nell'epoca pre Covid solo per mezz'ora, a Bergamo, nel debutto che ha segnato anche il primo passo falso e l'inizio della fine.Il Milan ha recitato la parte del carnefice. Si è presentato al cospetto della squadra di Inzaghi e ha sfoderato la migliore prestazione della stagione raccogliendo per strada tutti i regali concessi dai laziali. Nel calcio post lockdown ci sta anche che un gruppo pareggi in casa dell'ultima in classifica e 72 ore dopo vada a giocare la partita perfetta ... Leggi su panorama

