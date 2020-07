Jesolo, tunisino ubriaco molesta clienti, pestato a sangue è in fin di vita (Di sabato 4 luglio 2020) tunisino massacrato di botte da almeno tre giovani del posto. A Jesolo si consuma un atto di giustizia fai da te. E dai social arrivano anche complimenti. E’ giusto? “Occhio per occhio fa sì che si finisca con l’avere l’intero mondo cieco”. La citazione di Gandhi, il profeta della non violenza, calza a pennello come premessa. Sì, perchè la violenza è sempre deprecabile e come obiettivo massimo può aggiungere solo altra violenza. Se poi questa diventa giustizia fai da te, è ancora più pericolosa. Si sono già scomodati politici e sociologi per cercare di spiegare che cosa sia successo a Jesolo, dove almeno tre ragazzi hanno massacrato di botte un tunisino che, ubriaco, stava molestando gli avventori di un bar. La crudeltà delle immagini che fra poco vedrete ... Leggi su chenews

