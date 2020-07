Gabrio Vaccarin in divisa nazista: bufera sul consigliere di Fratelli d’Italia (Di sabato 4 luglio 2020) Il consigliere comunale della Lega, Gabrio Vaccarin, posa in divisa nazista con immagine di Hitler alle spalle: le reazioni dei colleghi del partito Un’immagine che lascia senza parole tutta l’Italia, quella di Gabrio Vaccari, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che posa indossando una divisa nazista. Inoltre, dietro di lui si può vedere un quadro appeso ad un muro con l’immagine di Adolf Hitler all’interno. Una foto che ha fatto presto il giro del web, provocando moltissime reazioni negative sui social network. Secondo quanto riportato da ‘Il Trasparente’, sarebbero giorni che queste foto starebbero circolando sui cellulari ed oltre a queste ce ne sarebbero altre sempre in divisa da ‘SS’ e con la bandiera nazista alle spalle. Arriveranno sicuramente provvedimenti da parte del partito nei suoi confronti. ... Leggi su bloglive

