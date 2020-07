Coronavirus, Zangrillo parla delle possibilità di una seconda ondata (Di sabato 4 luglio 2020) Ad esprimersi sulle possibilità di una seconda ondata di Coronavirus è l’esperto Alberto Zangrillo: la sua posizione è ottimista e parla di un 50% di possibilità di scomparsa. Coronavirus, traspare ottimismo dalle parole di Alberto Zangrillo. Come riporta l’agenzia Ansa, il primario dell’Unità operativa di anestesia e rianimazione e della Terapia intensiva del San Raffaele … L'articolo Coronavirus, Zangrillo parla delle possibilità di una seconda ondata proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Zangrillo: «Il virus circola ancora ma in modo più debole. È quello che dicono le carte... - Corriere : Coronavirus, Crisanti a Zangrillo: «Troppa euforia, spero non se ne penta tra due mesi» - LucaManfredini4 : RT @Corriere: Zangrillo: «Il virus circola ancora ma in modo più debole. È quello che dicono le carte... - jeancornelius10 : RT @SecolodItalia1: Zangrillo: «Il coronavirus circola ancora, ma ha perso la sua forma letale. Non produce malattia» - DavideTheGr8 : RT @Corriere: Zangrillo: «Il virus circola ancora ma in modo più debole. È quello che dicono le carte... -