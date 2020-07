Conte, Olivia Paladino bellissima in una mise nera alla prima del Cinema America (Di sabato 4 luglio 2020) La fidanzata del presidente del Consiglio Conte, Olivia Paladino, si è mostrata in pubblico accanto al premier in una mise nera elegantissima. Si è sempre mostrata pochissimo in pubblico: Olivia Paladino, compagna di Giuseppe Conte, è schiva ai riflettori. Bella, elegante in abito nero, è apparsa insieme al premier alla prima del Cinema America, sedendosi a terra sui cuscini, per assistere al film di La bella vita di Virzì. Olivia Paladino e la sua eleganza E’ una donna discreta, che non ama appunto stare sotto i riflettori. La fidanzata del primo ministro sa sfoderare tutto il suo fascino, in una mise nera, con mascherina in tinta. La loro relazione dura da tempo ormai. Si sono conosciuti a scuola dei rispettivi figli, durante una riunione dei genitori. E all’arena estiva del Piccolo America, a Trastevere, la coppia è arrivata ... Leggi su pianetadonne.blog

i8img : RT @MT_Meli_: Casalino ha consigliato a Conte di giocarsi la carta della compagna: Olivia Paladino. Questa mossa potrebbe rivelarsi un auto… - infoitcultura : Chi è Olivia Paladino, la fidanzata di Giuseppe Conte - infoitcultura : VIDEO Conte seduto a terra al cinema con la sua Olivia, figlia di una star di Tinto Brass - infoitcultura : Chi è Olivia Paladino, la ‘first lady’ del premier Giuseppe Conte - bizcommunityit : Olivia Paladino in piazza con Giuseppe Conte, un trionfo sexy: vestita così, tutti gli occhi sono per lei -