Conte e il Pd sempre più a braccetto: il premier apre le porte del governo a Zingaretti (Di sabato 4 luglio 2020) La ricetta è sempre la stessa: per salvare un governo da sé stesso, ovvero dall’implosione imminente, non resta che il classico rimpastone in grado di cambiare tutto senza di fatto cambiare nulla, garantendo una stabilità all’insegna della discontinuità o viceversa, punti di vista. Una soluzione che prende sempre più piede all’interno di un governo Conte lacerato e impatassato, immobile ormai su qualsiasi fronte nel bel mezzo di una crisi che chiederebbe, invece, risposte rapide e incisive per aiutare famiglie e lavoratori che annaspano. Con l’ingresso ufficiale nell’esecutivo giallorosso di un nome di peso: quello di Nicola Zingaretti. L’ormai pluri-sbandierato rimpasto, del quale tutti parlano come panacea in grado di guarire ogni male, dovrebbe andare in scena durante l’estate, prima dei passaggi ... Leggi su ilparagone

Nikki Gulfi non ce l’ha fatta. La moglie dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Paolo Orneli, si è arresa ieri alla lunga malattia contro cui ha combattuto per cinque anni. “La ti ...

Ennio Morricone morto, il lutto sui social. Conte: «Ricorderemo sempre il genio»

L'Italia è in lutto per la morte del maestro Ennio Morricone, che si è spento nella notte a Roma dopo una caduta fatale. «Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro ...

