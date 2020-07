Castel Romano, ennesimo rogo tossico al campo rom di via Pontina: odore di bruciato fino a Pomezia (Di sabato 4 luglio 2020) ennesimo rogo tossico al campo rom di via Pontina, a Castel Romano. Questa sera verso le 20:00 le fiamme sono divampate tra i rifiuti che costeggiano i nuclei abitativi, bruciando automobili di provenienza furtiva, elettrodomestici, mobili, vecchi materassi e tanto altro. La colonna di fumo nera era ben visibile sia dalla SS 148 che da Pomezia e da Roma Eur. Un forte odore di plastica bruciata si è sentito fino a Pomezia, trascinato dal vento. Ormai la situazione nel campo rom è totalmente fuori controllo, nonostante i vari tentativi da parte di alcune forze politiche di forzare lo sgombero. In questi giorni si parlava infatti di uno sgombero entro il 2 luglio, poi di un’azione forzata – qualora non ci fosse stato lo sgombero concordato tra Regione e Comune di Roma – richiesta appunto da alcuni esponenti politici. Ma finora l’unica cosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

