Bianca Guaccero: lacrime e commozione per la fine di “Detto Fatto” (Di sabato 4 luglio 2020) commozione per il finale di Detto Fatto. Bianca Guaccero, al secondo anno di conduzione, scoppia in lacrime: “Adesso torno a casa”. Con l’ultima puntata andata in onda ieri, Detto Fatto chiude la stagione. Tanta commozione per un’annata difficile, ma al tempo stesso, piena di soddisfazioni. Come riporta Leggo, l’artista pugliese, al suo secondo anno di … L'articolo Bianca Guaccero: lacrime e commozione per la fine di “Detto Fatto” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

CarriaggioM : @NataleCuccurese I veneti hanno il loro normotipo. Va benissimo. Con rispetto parlando, ci accontenterei di Miriam… - ORossi33 : RT @RaiDue: ?? ESCLUSIVA ?? @nicolaventola78 e la sua relazione con @bianca_guaccero: 'Era molto gelosa, una volta è partito un bicchiere d… - zazoomblog : Bianca Guaccero addio a Detto Fatto: l’ultimo saluto commovente - #Bianca #Guaccero #addio #Detto… - infoitcultura : Bianca Guaccero e Rocco Siffredi, imbarazzo totale a 'Detto Fatto'. È successo tutto in diretta - infoitcultura : Detto Fatto chiude i battenti, Bianca Guaccero in lacrime: “Abbiamo lottato” -