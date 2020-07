Io e te, le lacrime di Pierluigi Diaco con Flavio Insinna: ‘Chiedevo aiuto’ (Di venerdì 3 luglio 2020) Le lacrime di Pierluigi Diaco non sono una novità. Spesso il conduttore si è trovato a non trattenere la commozione nel corso delle puntate di Io e te, su Rai 1. Questa volta però a inumidire i suoi occhi non sono storie e ricordi dei suoi ospiti ma una sorta di captatio benevolentiae che rivolge ai telespettatori scusandosi probabilmente per tutte quelle volte che, nelle ultime settimane, ha perso la pazienza durante la trasmissione rimproverando chiunque gli capitasse a tiro, dalla squadra di lavoro agli ospiti stessi. Pierluigi Diaco si commuove: “Ecco perché ho perso la pazienza” Così, approfittando della presenza di Flavio Insinna (uno che di imbarazzanti sfuriate ne sa qualcosa) Pierluigi Diaco guardando dritto in camera spiega il perché del proprio comportamento da un po’ di tempo a questa parte: “Io ogni tanto ... Leggi su tvzap.kataweb

infoitcultura : Pierluigi Diaco in lacrime in tv: «Ho perso lucidità e pazienza ma in realtà chiedevo aiuto» - infoitcultura : Io e te, le lacrime di Pierluigi Diaco con Flavio Insinna: ‘Chiedevo aiuto’ - infoitcultura : Pierluigi Diaco in lacrime in tv: «Ho perso lucidità e pazienza ma in realtà chiedevo aiu - ilgiornale : Dopo alcune risposte poco eleganti date ai suoi ospiti e la rivolta del web, Pierluigi Diaco tra le lacrime ha spie… - Fer81P : Pierluigi Diaco in lacrime in tv: «Ho perso lucidità e pazienza ma in realtà chiedevo aiuto» -