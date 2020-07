De Luca “Per Semplificare Governo segua modello Universiadi” (Di sabato 4 luglio 2020) “modello Genova? Bene. Io invoco il modello Universiade, in dieci mesi abbiamo realizzato 70 impianti sportivi, facendo le gare in trasparenza” Questo il consiglio al Governo del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta su facebook. pc/red <div>De Luca “Per Semplificare Governo segua modello Universiadi”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Coronavirus, De Luca: "C'è un esponente politico che porta 'seccia' ma vogliamo evitare una seconda ondata"