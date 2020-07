Carlo Conti ricorda la mamma Lolette: ‘Si chiamava così per errore’ (Di venerdì 3 luglio 2020) Carlo Conti, reduce dal successo di Top Dieci ma con la mente già alla prossima edizione di Tale e Quale Show al via a settembre, si racconta tra pubblico e privato in un’intervista concessa a Panorama. Tra le curiosità legate alla sua famiglia c’è quella che riguarda mamma Lolette, morta nel 2002. Un nome decisamente originale, alla cui origine c’è però un errore. Carlo Conti, perché la mamma si chiamava Lolette? “Mio nonno era appassionato di opera” spiega il conduttore tv. “Nel ’21 era andato a vedere un’operetta interpretata da una prima donna che si chiamava Colette e disse a mia nonna, all’epoca incinta: ‘Se è una femmina, la chiameremo così’. La convinse, ma all’anagrafe con il pennino e l’inchiostro la C di Colette diventò ... Leggi su tvzap.kataweb

