Piero Chiambretti dopo il Coronavirus: ‘Non so se torno in tv’ (Di giovedì 2 luglio 2020) “Non so se tornerò in tv”. Piero Chiambretti nella sua prima intervista dopo la brutta avventura del Coronavirus gela i fan con alcune parole su quello che potrebbe essere il proprio futuro professionale. Del resto quel che è successo in tutto il mondo e che ha coinvolto anche la sua famiglia ha avuto inevitabili ripercussioni. Il Covid-19 non ha colpito solo ‘Pierino’, ma anche mamma Felicita che purtroppo non è riuscita a sopravvivere. Il futuro di Piero Chiambretti Intervistato da La Stampa, Chiambretti fa quindi sapere: “Non so se tornerò in tv, e non ho ancora definito con Mediaset i programmi per la prossima stagione. Vorrei che l’anno nuovo portasse vita nuova. Mi piacerebbe fare qualcosa che non ho mai fatto prima, di diverso. Un programma in prima serata in cui i bambini si sostituiscono agli adulti. Si dice sempre ... Leggi su tvzap.kataweb

