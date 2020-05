Uomini e donne, colpo di scena: l’Alchimista si chiama Edoardo. Ecco chi è e cosa fa (Di sabato 9 maggio 2020) Sembra davvero un mistero quello che avvolge l’identità dell’Alchimista di Uomini e donne. Il giovane corteggiatore di Giovanna Abate che indossa la maschera di uno dei protagonisti della Casa di Carta, sta facendo impazzire il web, curioso di sapere chi è. Nei giorni scorsi diverse sono state le ipotesi, da Antonio Moriconi, Alessandro Graziani fino a Manuel Galiano. Tutte ipotesi smentite dai diretti interessati, e pare che nelle ultime ore un nome sta risultando credibile, perché gli indizi coincidono tutti. Stiamo parlando di Edoardo Fiacchi, che non è un ex corteggiatore di Uomini e donne ma un volto social. Vediamo insieme di chi si tratta. Alchimista ha finalmente un’identità? Nelle ultime ore pare che l’identità dell’Alchimista sia stata svelata. Il corteggiatore di Uomini e donne, che anche senza aver ... Leggi su kontrokultura Gemma Galgani strumento nelle mani di Maria | Rivelazioni a Uomini e Donne

