Università, anche dall’Ateneo di Fisciano l’appello a Conte (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – anche gli studenti di Unisa sottoscrivono l’appello al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: una lettera per far notare al Premier che ben poche parole sono state spese per l’Università. “Le ultime rate delle tasse universitarie da pagare, gli affitti delle case per i fuorisede, l’incertezza di non riuscire a ottenere la borsa di studio o di non poter proseguire la carriera il prossimo anno sono pesi che gravano come macigni sulle spalle di molti e molte di noi – si legge nella lettera indirizzata a Conte- Ci rivolgiamo a lei anche come docente, perché sa fin troppo bene che il nostro sistema universitario versa in una grave situazione, vessato da oltre dieci anni di tagli, privatizzazioni e carenza di finanziamenti, e che il nostro Paese ha un numero estremamente basso di laureati, con ... Leggi su anteprima24 Focolaio all’università - contagiata anche donna delle pulizie : c’è il primo morto per covid-19

Covid - Mastantuno e Goglia : “Anche Università è priorità”

Coronavirus - in Francia 2.876 casi e 61 decessi - chiudono scuole e università. Macron : “Colpirà anche i giovani - è l’emergenza sanitaria più grave degli ultimi 100 anni” (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –gli studenti di Unisa sottoscrivono l’appello al presidente del Consiglio, Giuseppe: una lettera per far notare al Premier che ben poche parole sono state spese per l’Università. “Le ultime rate delle tasse universitarie da pagare, gli affitti delle case per i fuorisede, l’incertezza di non riuscire a ottenere la borsa di studio o di non poter proseguire la carriera il prossimo anno sono pesi che gravano come macigni sulle spalle di molti e molte di noi – si legge nella lettera indirizzata a- Ci rivolgiamo a leicome docente, perché sa fin troppo bene che il nostro sistema universitario versa in una grave situazione, vessato da oltre dieci anni di tagli, privatizzazioni e carenza di finanziamenti, e che il nostro Paese ha un numero estremamente basso di laureati, con ...

jessicaspoken : Ora capisco che chi è all'università in questo periodo è sommerso dallo studio, però cazzo 10 minuti potresti anche dedicarmeli! - ElisaLarghi : RT @USI_university: ???Oggi è il nostro 2?4?esimo #DiesAcademicus e quest'anno anche il 'compleanno' dell'#Università è #online! In un video… - eLab_USI : RT @USI_university: ???Oggi è il nostro 2?4?esimo #DiesAcademicus e quest'anno anche il 'compleanno' dell'#Università è #online! In un video… - USI_INF : RT @USI_university: ???Oggi è il nostro 2?4?esimo #DiesAcademicus e quest'anno anche il 'compleanno' dell'#Università è #online! In un video… - ideatorio_usi : RT @USI_university: ???Oggi è il nostro 2?4?esimo #DiesAcademicus e quest'anno anche il 'compleanno' dell'#Università è #online! In un video… -

Ultime Notizie dalla rete : Università anche UNIVERSITÀ PERUGIA, “SHARPER” AL PRIMO POSTO TRA I PROGETTI EUROPEI 9 colonne