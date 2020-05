Turismo, l’Italia è la più ambita d’Europa: 400mila prenotazioni dall’estero (Di sabato 9 maggio 2020) Prove di ripresa. Il bollettino di questa settimana dell’Enit restituisce una nuova fotografia sul Turismo italiano che rappresenta il 13% del Pil. Incrementata la percentuale di sentiment positivo sui social (da 4,0% a 4,3%) che si accompagna a manifestazioni di solidarieta’ nei confronti dell’Italia, i cui valori sono di tendenza e il vivere all’italiana e’ sempre piu’ esemplare. L’ascolto social Enit evidenzia come con l’estate alle porte, ci sia nonostante il covid, il desiderio di vacanze e la ricerca della parola Turismo. Dal 18 marzo al 30 aprile, si contano un totale di 617,4 mila mention della Penisola – di cui 32,6 mila comparse sul web e 584,8 mila dai social – che hanno prodotto 186,4 milioni di interazioni, una campagna promozionale spontanee da 331 milioni di euro. Nel corso delle ultime due settimane e’ ... Leggi su ildenaro Estate 2020 - ripartiamo dall’Italia : ecco il turismo di prossimità

