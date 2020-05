Silvia Romano è stata liberata grazie ai nostri servizi di intelligence Ti

(Di sabato 9 maggio 2020) «! Ringrazio le donne e gli uomini deidiesterna., ti aspettiamo in Italia!». Lo ha annunciato su Twitter il premier Giuseppe Conte. La cooperante italiana della onlus «Africa Milele» erarapita il 20 novembre del 2018 in Kenya, nel vi

GiuseppeConteIT : Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! - civati : Commozione! #SilviaRomano è libera. ++ Conte, Silvia Romano e' stata liberata ++ ZCZC4067/SXA XPP59928_SXA_QBXB B… - robertosaviano : Una notizia più bella di questa non potevamo averla: SILVIA ROMANO È LIBERA! - fel5_smoak : RT @civati: Commozione! #SilviaRomano è libera. ++ Conte, Silvia Romano e' stata liberata ++ ZCZC4067/SXA XPP59928_SXA_QBXB B POL S0A QBX… - AnnaYair : RT @civati: Commozione! #SilviaRomano è libera. ++ Conte, Silvia Romano e' stata liberata ++ ZCZC4067/SXA XPP59928_SXA_QBXB B POL S0A QBX… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Romano

"Sto bene e non vedo l'ora di tornare in Italia". Queste, secondo quanto si apprende, le prime parole pronunciate da Silvia Romano dopo la sua liberazione a quasi un anno e mezzo dal suo rapimento in ...Silvia Romano è stata liberata. "Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l'ora di ritornare in Italia". Queste le prime parole di Silvia Romana liberata oggi in un'operazione dell'intelli ...