Parma | Gervinho | l’ivoriano è pericolosissimo in contropiede | il dato

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 maggio 2020)è l’elemento che rende letale ildel. Lo dimostrano le statistiche sui suoi tiri Ildi D’Aversa è una delle squadre più verticali e dirette d’Europa. Si difende con un baricentro molto basso e vuole attaccare quasi solo tramite ripartenze lunghe.si esalta in queste situazioni, visto che l’ex Roma è un velocista sublime. I dati ben esprimono queste sue qualità. In questa stagione delha effettuato 44 tiri totali. Ben 9 di questi, quindi poco meno di un quarto, sono arrivati da. Nessuno ha un rapporto più alto in Serie A tra conclusioni complessive e quelle arrivate da. Leggi su Calcionews24.com