Ora l’usura dilaga | sempre più commercianti e imprenditori ne sono vittima

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag – A fine marzo su questo giornale avevamo denunciato il forte rischio di un prepotente ritorno sulla scena degli usurai. Non che fossero mai realmente scomparsi, certo, ma la crisi economica senza adeguati sostegni agli italiani da parte del governo rischiava di riportarli ancora più in auge. D’altronde, come ammoniva Ezra Pound nel suo meraviglioso Canto XLV, “l’usura è peggio della peste” equando “la lana non giunge al mercato e le pecore non rendono”. Ecco, un mese e mezzo dopo il campanello d’allarme si è trasformato in tragica realtà. Perché con il lockdown prolungato il prestito a strozzo non è più una terribile minaccia per imprese e, è un dato di fatto che soltanto uno struzzo può fingere goffamente di non vedere. Eppure non serve ...