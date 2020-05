Nasce Fulvio Collovati – 9 maggio 1957 – VIDEO

(Di sabato 9 maggio 2020) Il 9, difensore di grande talento e Campione del Mondo con l’Italia nel 1982, nato a Teor il 9, è stato uno dei difensori centrali più forti degli Anni ’80. Dotato di una discreta tecnica individuale, era spesso impiegato in fase di marcatura, dove faceva valere la propria abilità nel gioco aereo e nell’anticipo. Si avvicina al mondo del calcio militando nelle giovanili del Milan, con cui esordisce anche in prima squadra nella stagione 1976-77 sotto la guida di Pippo Marchioro e diventando titolare con Nils Liedholm. Milano rossonera e nerazzurrasi consacra nella stagione 1978-79 come pilastro della difesa del Diavolo, contribuendo in maniera decisiva alla conquista dello Scudetto della stella. Il centrale dimostrerà anche notevole attaccamento alla ...

agimediata : Claudio Mesdora entrevista Fulvio Grimaldi (em italiano) - A felicidade nasce da luta - VOGLIONO ADDESTRARCI ALL'OB… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Fulvio

CataniaToday

Il dialogo tra il Comitato per l'acquisizione del Catania Calcio e la società rossazzurra entra in nuova fase. Con un comunicato, la cordata nata per rilevare la proprietà del club etneo ha annunciato ...CATANIA - Il dialogo tra il Comitato promotore per l'acquisizione del Catania Calcio e la società rossazzurra entra in nuova fase. Con un comunicato, la cordata nata per rilevare la proprietà del club ...