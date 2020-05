La morte di Little Richard e Tuttifrutti (Di sabato 9 maggio 2020) Little Richard, uno dei padri fondatori del rock and roll, è morto all’età di 87 anni. Lo annuncia Rolling Stone, citando un comunicato del figlio del musicista di Tutti frutti, Danny Penniman. La causa della morte non è stata specificata. Little Richard – che si chamava in realtà Richard Danny Penniman – divenne celebre grazie al suo stile travolgente al piano e al suo look trasgressivo nell’America conservatrice degli anni ’50. Tra i suoi storici hit, Long Tall Sally, Lucille e Good Golly Miss Molly. La morte di Little Richard e Tuttifrutti A partire da “Tutti Frutti” del 1956, Little Richard ha cantato una serie di successi inarrestabili – come “Long Tall Sally” e “Rip It Up” nello stesso anno, “Lucille” nel 1957 e “Good Golly Miss Molly” nel 1958 – ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020), uno dei padri fondatori del rock and roll, è morto all’età di 87 anni. Lo annuncia Rolling Stone, citando un comunicato del figlio del musicista di Tutti frutti, Danny Penniman. La causa dellanon è stata specificata.– che si chamava in realtàDanny Penniman – divenne celebre grazie al suo stile travolgente al piano e al suo look trasgressivo nell’America conservatrice degli anni ’50. Tra i suoi storici hit, Long Tall Sally, Lucille e Good Golly Miss Molly. LadiA partire da “Tutti Frutti” del 1956,ha cantato una serie di successi inarrestabili – come “Long Tall Sally” e “Rip It Up” nello stesso anno, “Lucille” nel 1957 e “Good Golly Miss Molly” nel 1958 – ...

