Giuliana Arcarese | dall’esercito al make-up sognando la presidenza

Leggi su dilei

(Di sabato 9 maggio 2020) Non sono un’amante del-up, o almeno non così tanto da conoscerne le svariate beauty guru, eppure un passaparola mi ha portato nel profilo Instagram di, conosciuta comeup Delight, ed è stato amore a prima stories. Ho scoperto solo successivamente che fosse la famosadi cui Clio Zammatteo (Clioup) parlava in lacrime nel video in cui annunciava la sua fuga da NY dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus. Ho capito di trovarmi di fronte a una persona eccezionale, quella famosa amica che sai di poter chiamare a qualsiasi ora del giorno e della notte e lei ci sarà, ma non solo a parole, quelle sono facili, e spesso non costano nulla, in caso di necessità la sua casa è diventata la casa da condividere con l’amica incinta con famiglia al seguito. E lì mi sono innamorata, tanto da desiderare di ...