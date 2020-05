Fase 2 | il governo frena le Regioni | aperture per zone di rischio e stop all?Alto Adige

Capezzone : Avevano detto (governo, task force, cervelloni, giornaloni): siamo pronti a due milioni e mezzo di tamponi per la f… - alexbarbera : La lettera di oggi a @LaStampa sulla fase due. Il problema non è la concorrenza sleale di Amazon, ma il governo che… - GiuseppeConteIT : Il Paese si appresta a vivere la fase 2 dell’emergenza, ma è fondamentale non abbassare la guardia. Siamo ancora in… - loconosci : Solo quei minorati mentali del @Mov5Stelle possono sostenere che questo governo di incapaci stia lavorando bene. Pe… - luigidiceglie1 : RT @FurlanAnnamaria: 42 anni fa l’assassinio di #AldoMoro. Una ferita profonda nella storia del nostro Paese. Il pensiero europeista, il ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase governo

Il Messaggero

I teatri e i cinema come le chiese. Con regole precise per permettere agli spettatori, così come sarà per i fedeli, di partecipare a spettacoli rispettando distanziamenti e sicurezza. È questa, second ...La storia è questa: il paese è in lockdown da due mesi ormai, pian piano le regole si sono fatte più stringenti. Poi, a un certo punto, il Governo ha cominciato a dare indicazioni per la Fase due, que ...