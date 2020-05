Fase 2: De Corato, 'Navigli blindati ma Comune Milano senza strategia controlli' (Di sabato 9 maggio 2020) Milano, 9 mag. (Adnkronos) - “Da ieri i Navigli sono blindati di controlli, ma il Comune deve capire che a Milano non sono gli unici luoghi potenzialmente a rischio assembramenti. Basti vedere piazza XXIV maggio, dove stamattina c'erano molte persone vicine tra di loro, senza l'ombra di un vigile o di un agente delle forze dell'ordine. Mi sembra che il sindaco Sala non abbia una reale percezione di quello che sta succedendo sul territorio milanese e che proceda con interventi spot sui luoghi per i quali riceve le segnalazioni sdegnate dei cittadini, come nel caso dei Navigli o dei parchi centrali. Il problema degli affollamenti, invece, rimane diffuso in tante piazze e nei luoghi a verde delle periferie, come il parco Lambro o il Monte Stella, dove si vede poco o nessun controllo”. Lo afferma l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020), 9 mag. (Adnkronos) - “Da ieri isonodi, ma ildeve capire che anon sono gli unici luoghi potenzialmente a rischio assembramenti. Basti vedere piazza XXIV maggio, dove stamattina c'erano molte persone vicine tra di loro,l'ombra di un vigile o di un agente delle forze dell'ordine. Mi sembra che il sindaco Sala non abbia una reale percezione di quello che sta succedendo sul territorio milanese e che proceda con interventi spot sui luoghi per i quali riceve le segnalazioni sdegnate dei cittadini, come nel caso deio dei parchi centrali. Il problema degli affollamenti, invece, rimane diffuso in tante piazze e nei luoghi a verde delle periferie, come il parco Lambro o il Monte Stella, dove si vede poco o nessun controllo”. Lo afferma l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, ...

