Cast e personaggi di In the Dark su Rai4, il nuovo crime in prima tv dal 10 maggio (Di sabato 9 maggio 2020) Debutta il 10 maggio, con i primi tre episodi, la serie crime In the Dark su Rai4: si tratta di una prima visione assoluta per il canale 21 del digitale terrestre, che la trasmetterà ogni domenica in fascia preserale. Protagonista della serie è Murphy Mason (interpretata da Perry Mattfeld, già vista in Shameless e Stitchers), una ragazza non vedente che ha una dipendenza dall'alcool e si sente ingabbiata in un lavoro che odia: Murphy è un'impiegata nella Breaking Blind, la scuola per cani guida di proprietà dei suoi iperprotettivi genitori. Una sera, mentre passeggia con il suo cane Pretzel, un evento cambia la sua vita: Murphy inciampa in un cadavere e allerta la polizia, ma all'arrivo degli agenti la salma è scomparsa. La protagonista diventa così l'unica testimone (poco credibile) di un delitto senza cadavere e senza prove: ... Leggi su optimagazine Cast e personaggi di The Eddy su Netflix - dall’8 maggio la serie sul jazz dal regista di La La Land

Cast e personaggi di Valeria su Netflix - la commedia romantica spagnola con Diana Gómez de La Casa di Carta

Cast e personaggi di Whisky Cavalier con Scott Foley e Lauren Cohan - dal 6 maggio su Canale 20 (Di sabato 9 maggio 2020) Debutta il 10, con i primi tre episodi, la serieIn thesu: si tratta di unavisione assoluta per il canale 21 del digitale terrestre, che la trasmetterà ogni domenica in fascia preserale. Protagonista della serie è Murphy Mason (interpretata da Perry Mattfeld, già vista in Shameless e Stitchers), una ragazza non vedente che ha una dipendenza dall'alcool e si sente ingabbiata in un lavoro che odia: Murphy è un'impiegata nella Breaking Blind, la scuola per cani guida di proprietà dei suoi iperprotettivi genitori. Una sera, mentre passeggia con il suo cane Pretzel, un evento cambia la sua vita: Murphy inciampa in un cadavere e allerta la polizia, ma all'arrivo degli agenti la salma è scomparsa. La protagonista diventa così l'unica testimone (poco credibile) di un delitto senza cadavere e senza prove: ...

rayofseokjin : sarò anche un disco rotto ormai ma sono veramente felice di aver iniziato The Untamed, mi ha aperto un mondo, una s… - strawberryygg : Allora. Per come hanno recitato gli attori direi chiamatemi anna. Poi direi Grey’s Anatomy che è una serie che amo… - franciscachicca : @Mercede95697206 Volevo fare presente e nn ce ne sarebbe bisogno, che i miei commenti negativi e positivi sono rivo… - StriderCT : @brema82 @FrancisMayCry Si, l'ho iniziato! Che dire? Mi piace molto andare in giro e interagire con i personaggi, q… - infoitcultura : Hollywood, il cast: attori e personaggi della serie TV. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Cast personaggi Hollywood, il cast: attori e personaggi della serie TV. FOTO Sky Tg24 Inga Lindstrom: Tango di mezza estate su La5 – trama, cast, finale

Inga Lindstrom: Tango di mezza estate è il film tv che La5 trasmette questa sera. La pellicola è di genere sentimentale, una commedia romantica della durata di un’ora e trenta minuti. La produzione è ...

L’incubo di una figlia film Tv8 – trama, cast, finale

Il film che oggi manda in onda Tv8 ha per titolo L’incubo di una figlia. La produzione è canadese, il genere è drammatico con atmosfere da thriller ad alto tasso di adrenalina. La durata è di un’ora e ...

Inga Lindstrom: Tango di mezza estate è il film tv che La5 trasmette questa sera. La pellicola è di genere sentimentale, una commedia romantica della durata di un’ora e trenta minuti. La produzione è ...Il film che oggi manda in onda Tv8 ha per titolo L’incubo di una figlia. La produzione è canadese, il genere è drammatico con atmosfere da thriller ad alto tasso di adrenalina. La durata è di un’ora e ...