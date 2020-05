Brescia | 40enne massacra la moglie a coltellate davanti ai figli

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 9 maggio 2020) Una scena straziante quella che il sindaco di Milzano, provincia di, si è trovatoentrando in quella casa. Quello di un femminicidio violento e ingiustificato, l’ennesimo. Uccide laaiStando al racconto del sindaco, lui stava passeggiando per le vie della città quando ha sentito la donna urlare. Il primo cittadino è immediatamente accorso verso l’abitazione trovandosilaa maggiore della coppia interamente coperta di sangue che chiedeva aiuto. Ilitaliano, sposato con una donna straniera, padre di tretra i 2 e i 15 anni, in un raptus omicida hato laincurante del fatto che fossero presenti i. Arrestato ilLa donna è morta a seguito di un colpo mortale alla gola che non le ha lasciato scampo. L’uomo si è consegnato alle forze ...