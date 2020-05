Accadde Oggi | 9 Maggio 1978 | muore Peppino Impastato

Leggi su zon

(Di sabato 9 maggio 2020) Il 9rappresenta una data indelebile nella storia dell’Italia.morì per mano della mafia, in un casolare isolato a Cinisi Una data di quelle da scolpire nella mente di tutti. Il 9è, dal, una ricorrenza nefasta per la democrazia dell’Italia intera. Questo è il giorno in cuifu fatto saltare in aria da una carica di tritolo per mano della mafia, che da anni il giovane militante di Democrazia Proletaria aveva preso di mira e cercava di combattere in maniera civile e pacifica. I resti del giovane furono sparsi dall’esplosione nel raggio di 300 metri. I testimoni narrano che questi poterono essere contenuti in due buste di plastica, quelle solitamente usate per la spesa al supermercato. La mafia uccise prima l’attivista in un casolare isolato nella campagna di Cinisi. Successivamente lo ...