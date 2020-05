Mercati e jogging | De Luca allenta le restrizioni | ecco le novità

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente Deha appena firmato l’Ordinanza n.45 dell’8 Maggio 2020 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l’ordinanza prevede: 1. A decorrere dall’11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari- nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Linee guida. 1.2. È consentito svolgere attività sportiva individuale: – dalle ore 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual ...

canale58 : Regione - Mercati alimentari e jogging, nuova ordinanza di De Luca -

Ultime Notizie dalla rete : Mercati jogging

anteprima24.it

Da Synlab a Novolabs, i telefoni dei laboratori privati squillano di continuo. «Quando aprite ai test sierologici? Possiamo metterci in lista?» In Lombardia Synlab riceve 6-700 chiamate del genere ogn ...Inter, Napoli e Roma sulle tracce di Cucurella, esterno mancino del Getafe in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona. Nel Getafe euroavversario dell’Inter in Europa League, Coronavirus permet ...