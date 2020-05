Massimo Galli sul contagio ai Mondiali militari a Wuhan: “Impossibile, ‘solo’ una brutta influenza” (Di venerdì 8 maggio 2020) E’ un po’ il caso degli ultimi giorni quello riguardante un possibile contagio nel corso dei Giochi Mondiali militari a Wuhan (Cina), tenutisi dal 18 al 27 ottobre dell’anno scorso. A sollevare alcuni dubbi sulla circolazione del virus prima del mese di dicembre è stato lo schermidore Matteo Tagliariol, tra i partecipanti alla rassegna iridata: “Ci siamo ammalati tutti, sei su sei nell’appartamento e moltissimi anche di altre delegazioni. Tanto che al presidio medico avevano quasi finito le scorte di medicine.Moltissimi atleti della delegazione italiana si sono ammalati di influenza. Quando sono rientrato ho avuto tosse e febbre per tre settimane“, le parole di Tagliariol. Vero è che la versione del campione olimpico di spada a Pechino 2008 è stata contraddetta dall’altro campione di scherma Valerio Aspromonte, che in ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Massimo Galli : “Milano è una bomba - situazione pericolosa”

