Marco Carta contro Barbara D’Urso: “Assumiti le responsabilità” (VIDEO) (Di venerdì 8 maggio 2020) Barbara D’Urso blocca Marco Carta a Live Non è la D’Urso. Lui: “Prenditi le responsabilità” È emerso un nuovo scenario grazie a Striscia la Notizia in merito all’assenza di Marco Carta a Live Non è la D’Urso. Nella scorsa puntata Barbara D’Urso aveva annunciato l’assenza del cantante in studio dovuta ad un problema con il volo dell’aereo. Striscia la Notizia ha sbugiardato Barbara D’Urso: Marco Carta era pronto per il collegamento ed è resistito fino all’1 di notte seduto sul divano di casa pronto per intervenire nel corso della puntata di Live Non è la D’Urso e, invece, l’ospitata è saltata per mancanza di tempo. L’artista non ha nascosto la sua indignazione per la bugia ideata dalla conduttrice. Nel fuori onda di Striscia, Marco Carta ha attaccato ... Leggi su lanostratv Marco Carta arrabbiato con Barbara d’Urso : il fuori onda di Striscia la notizia

Marco Carta - il fuorionda di Striscia La Notizia dopo l'ospitata mancata a Live non è la d'Urso (video)

