L'ultimatum di Beppe Sala ai milanesi: «È il momento di incazzarsi, quelle immagini dei Navigli sono vergognose» (Di venerdì 8 maggio 2020) Continuano a creare polemiche le foto dei Navigli nel pomeriggio del 7 maggio pubblicate dal quotidiano La Repubblica. Il sindaco Beppe Sala è intervenuto in merito, sostenendo che questo atteggiamento della popolazione non è adatto a fronteggiare la fase 2 dell'emergenza coronavirus con responsabilità. Per questo motivo, dai suoi account Facebook Sala ha lanciato un ultimatum ai cittadini del capoluogo meneghino, affermando che se queste immagini si ripeteranno nei prossimi giorni, non esiterà a tornare sui suoi passi e a imporre nuove misure restrittive alla città. LEGGI ANCHE > Le polemiche sulle foto dei Navigli e la prospettiva, ma ci sono diverse cose da dire Sala foto Navigli, l'ultimatum del sindaco di Milano «Sono sempre stato il primo – ha detto – a elogiare il comportamento dei milanesi. Ma se ...

